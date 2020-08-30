У випуску новин за 30 серпня станом на 9:00 – у Білорусі почали масово позбавляти акредитації іноземних журналістів. Про це повідомили представники відразу кількох великих іноземних телеканалів. Сьогодні президентська партія "Слуга народу" збереться на закритий з'їзд. Запланований він на 12:00 у "Парковому".

Також у випуску новин на 24 каналі: На Київщині на карантин закрили пологовий будинок. У одної з породіль підтвердили зараження коронавірусом. Тисячі хворих східної України чекають на будівництво нової онколікарні. Чинний медзаклад у Харкові складається із кількох старих корпусів. Речниця державного департаменту США Морган Ортагус прокоментувала заяву Владіміра Путіна про затримання бойовиків Вагнера в Білорусі. Ортагус стверджує, що подібні ситуації відволікають увагу від спроб РФ посилити свій вплив всередині інших держав.