У випуску новин за 5 вересня станом на 9:00 – ситуацію в Криму та на Донбасі розглянуть на 75-ій сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. За час карантину держава виплатила безробітним 7,5 мільярдів гривень. Нині заборгованість відсутня і кількість зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості більше не зростає.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Львівський активіст Святослав Літинський домігся скасування рішення про проголошення в Одесі російської мови як регіональної.

Австралія продовжила санкції проти Росії через агресію в Україні. Про таке заявив під час брифінгу очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

У Києві жінка поклала дитину у сумку з лахміттям, застібнула та носила по місту. Очевидці почули дитячий плач з торби та викликали поліцію.