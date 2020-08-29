У випуску новин за 29 серпня станом на 9:00 – на річницю трагедії під Іловайськом США нагадали Росії про її зобов'язання за Мінськом-2. Офіційний Вашингтон закликав Москву вивести свої війська з Донбасу. Народному депутату від фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили авто. Машина була припаркована біля будинку, де живе політик.

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Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewerly. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо основних фігурантів цієї справи.