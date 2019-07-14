Випуск новин за 17:00: Курс гривні. ДТП на Миколаївщині
У випуску новин за 14 липня станом на 17:00 – курс гривні наближається до позначки у 25,5 за один американський долар. А економісти вже не прогнозують долар по 30. На Миколаївщині авто врізалось в групу підлітків-велосипедистів. Потерпіли шестеро учнів спортивної школи, які саме проводили тренування, коли сталася аварія.
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Джерело: 24 канал
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