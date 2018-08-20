Випуск новин на 20:00: Подробиці смертельної ДТП у Харкові. Київ затопило

У випуску новин за 20 серпня станом на 20:00 – на Харківщині у ДТП загинуло троє людей. Учасником аварії був колишній чиновник Харкова. Через справжній потоп у столиці у центрі навіть провалився асфальт.

Також у випуску: Українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, що на Донеччині. Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заробив за липень більше як 920 тисяч гривень. У Херсоні обрали запобіжний захід другому підозщрюваному у нападі на Катерину Гандзюк.