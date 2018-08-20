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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин на 20:00: Подробиці смертельної ДТП у Харкові. Київ затопило

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 серпня станом на 20:00 – на Харківщині у ДТП загинуло троє людей. Учасником аварії був колишній чиновник Харкова. Через справжній потоп у столиці у центрі навіть провалився асфальт.

Також у випуску:

Українські військові звільнили від окупантів селище Шуми, що на Донеччині.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заробив за липень більше як 920 тисяч гривень.

У Херсоні обрали запобіжний захід другому підозщрюваному у нападі на Катерину Гандзюк. 

Теги: Аварії та ДТП Новини Харкова Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 канал
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