Випуск новин за 00:00: Перші результати від ЦВК. Загибель військових на Донбасі
У випуску новин за 22 липня станом на 00:00 – Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 3,3% бюлетенів – інформація постійно оновлюється. На Донбасі четверо українських військовослужбовців підірвались на невідомому вибуховому пристрої, двоє бійців загинули на місці.
Також у випуску:
За даними екзит-полів, на парламентських виборах лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів.
Як у штабі "Слуги народу" святкували високі результати екзит-полів.
На виборах 2019 року зафіксували понад тисячі порушень. Вже навіть є понад десяток відкритих кримінальних справ.
Джерело: 24 канал
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