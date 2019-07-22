Випуск новин за 00:00: Перші результати від ЦВК. Загибель військових на Донбасі

У випуску новин за 22 липня станом на 00:00 – Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 3,3% бюлетенів – інформація постійно оновлюється. На Донбасі четверо українських військовослужбовців підірвались на невідомому вибуховому пристрої, двоє бійців загинули на місці.

Також у випуску: За даними екзит-полів, на парламентських виборах лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Як у штабі "Слуги народу" святкували високі результати екзит-полів. На виборах 2019 року зафіксували понад тисячі порушень. Вже навіть є понад десяток відкритих кримінальних справ.

Джерело: 24 канал