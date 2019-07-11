Випуск новин за 10:00: Аварія з "Інтерсіті". Засідання Верховної Ради
У випуску новин за 11 липня станом на 10:00 – у передостанній робочий день народні депутати мають в планах плідно попрацювати, зокрема над новим виборчим кодексом із його тисячами правок. Потяг "Інтерсіті" збив машину на залізниці в місті Новоград-Волинський на Житомирщині, бо легковий "Мерседес" виїхав на колію , ігноруючи заборонений сигнал світлофору.
Також у випуску:
Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію в Москві.
Потужний град, розміром з апельсин, потрощив автівки та помешкання в Італії.
Бойко, Рабінович та Медведчук знову побували у Москві.
Джерело: 24 канал
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