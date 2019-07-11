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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 10:00: Аварія з "Інтерсіті". Засідання Верховної Ради

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 липня станом на 10:00 – у передостанній робочий день народні депутати мають в планах плідно попрацювати, зокрема над новим виборчим кодексом із його тисячами правок. Потяг "Інтерсіті" збив машину на залізниці в місті Новоград-Волинський на Житомирщині, бо легковий "Мерседес" виїхав на колію , ігноруючи заборонений сигнал світлофору.

      Також у випуску:

      Родичі незаконно ув'язнених кримських татар і активісти вийшли на акцію в Москві.

      Потужний град, розміром з апельсин, потрощив автівки та помешкання в Італії.

      Бойко, Рабінович та Медведчук знову побували у Москві.

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      Теги: Верховна Рада Аварії та ДТП Випуск новин Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 канал
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