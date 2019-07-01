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      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Авіатроща у США. Військові навчання в Одесі

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 липня станом на 10:00 – в американському штаті Техас розбився невеликий двомоторний літак. В результаті десятеро людей загинули. В Одесі стартують масштабні міжнародні навчання Sea Breeze 2019. Військові будуть проводити артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спецпідрозділів.

      Також у випуску:

      Лідери Європейського Союзу втретє не змогли домовитись про єдину кандидатуру нового очільника виконавчого органу ЄС.

      У Гонконгу відновились протести проти законопроекту щодо екстрадиції. Там почали готувати головну площу до масштабної акції.

      За минулу добу, 30 червня, російські окупаційні війська здійснили 23 обстріли українських позицій на Донбасі. Серед наших воїнів втрат немає, а у ворога – є.

      Партія Саакашвілі отримала свій номер у бюлетені.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин авіація Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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