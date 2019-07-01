Випуск новин за 10:00: Авіатроща у США. Військові навчання в Одесі
У випуску новин за 1 липня станом на 10:00 – в американському штаті Техас розбився невеликий двомоторний літак. В результаті десятеро людей загинули. В Одесі стартують масштабні міжнародні навчання Sea Breeze 2019. Військові будуть проводити артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спецпідрозділів.
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