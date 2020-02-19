Випуск новин за 10:00: Авіатроща в Австралії. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 19 лютого станом на 10:00 – в Австралії у повітрі зіштовхнулися два легкомоторні літаки. Внаслідок трощі загинули чотири людини. Аварія сталася у штаті Вікторія приблизно за 100 кілометрів від міста Мельбурн. Російські найманці з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри гатили біля Лебединського. Випустили 15 мін. На щастя, жоден український воїн внасл
Також у випуску:
У Миколаївській області зіштовхнулися заповнений людьми автобус із вантажівкою: внаслідок аварії постраждали 18 людей.
Загострення ситуація на Сході обговорили на засіданні Ради безпеки ООН: представники п'яти країн ЄС виступили із заявою на підтримку України.
Український політв'язень, кримьский журналіст Микола Семен виїхав з окупованого Криму та вже прибув до Києва.
На Тернопільщині люди протестують проти розміщення у місцевому санаторії евакуйованих з Китаю українців.