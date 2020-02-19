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      Випуск новин за 10:00: Авіатроща в Австралії. Обстріли на Донбасі

      -
      Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

      У випуску новин за 19 лютого станом на 10:00 – в Австралії у повітрі зіштовхнулися два легкомоторні літаки. Внаслідок трощі загинули чотири людини. Аварія сталася у штаті Вікторія приблизно за 100 кілометрів від міста Мельбурн. Російські найманці з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри гатили біля Лебединського. Випустили 15 мін. На щастя, жоден український воїн внасл

       Також у випуску: 

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      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Австралія авіація Новини України Випуск новин
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