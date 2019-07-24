Випуск новин за 10:00: Бюст Леніна у Криму. Ситуація на фронті

У випуску новин за 24 липня станом на 10:00 – окупаційний суд Криму зобов'язав керівництво Нікітського ботанічного саду прибрати бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну, і на її місці встановити бюст Леніна. На Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню. Російські найманці один раз обстріляли наші позиції.

Також у випуску: Нардепів позбавлятимуть мандату за прогули. Про це заявив голова партії Слуга народу Дмитро Разумков в інтерв'ю одному з українських видань. В Канаді зіткнулися два автобуси з дітьми. Понад півсотні постраждалих доправили до найближчої лікарні.

Джерело: 24 канал