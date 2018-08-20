Випуск новин за 10:00: ДТП на Київщині. Землетрус в Індонезії
У випуску новин за 20 серпня станом на 10:00 – ДТП сталась на Новоірпінській трасі під Києвом, у лобовому зіткненні зіштовхнулись два автомобілі: позашляховик Suzuki та Citroën. Потужна стихія накрила острів Ломбок вночі і принесла нові жертви, щонайменше 5-ро осіб загинули.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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