Випуск новин за 10:00: Ейджизм в Україні. Страйк перевізників на Буковині

У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – все більше українців старшого віку скаржаться, що через стереотипи в суспільстві часто чують відмови, коли шукають роботу. У Чернівецькій області страйкували перевізники. Вони вимагають збільшення квот від країн ЄС для вітчизняних перевезень.

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