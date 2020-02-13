Випуск новин за 10:00: Ейджизм в Україні. Страйк перевізників на Буковині
У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – все більше українців старшого віку скаржаться, що через стереотипи в суспільстві часто чують відмови, коли шукають роботу. У Чернівецькій області страйкували перевізники. Вони вимагають збільшення квот від країн ЄС для вітчизняних перевезень.
Також у випуску:
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