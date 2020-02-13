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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 10:00: Ейджизм в Україні. Страйк перевізників на Буковині

      Випуск новин

      У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – все більше українців старшого віку скаржаться, що через стереотипи в суспільстві часто чують відмови, коли шукають роботу. У Чернівецькій області страйкували перевізники. Вони вимагають збільшення квот від країн ЄС для вітчизняних перевезень.

      Також у випуску: 

      Кримський плавець Олег Софяник просить Зеленського допомогти йому покинути територію Криму. Чоловік хвилюється, що на материкову частину України з анексованого півострова його не випустять спецслужби РФ.

      З нагоди п'ятої річниці підписання мінських угод, Росія вирішила обговорити їх виконання. Країна-агресор ініціювала відкрите засідання в Раді Безпеки ООН.

      Вищий суд Іспанії задовольнив позов енергетичної компанії, що вираховувала у співробітників гроші із зарплати за куріння під час робочого дня.

      Через тиск з боку родини онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва попросив політичного притулку у Великій Британії.

       

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      Теги: Випуск новин
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