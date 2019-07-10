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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Фестиваль Atlas Weekend. Телеміст на 24 каналі

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 липня станом на 10:00 – у Києві стартував найбільший вітчизняний музичний фестиваль Atlas Weekend. Цьогоріч він святкує п'ятирічний ювілей. 24 канал ініціює спільний проект із грузинським телеканалом "Руставі-2". Це той самий канал, в ефірі якого ведучий вилаяв Путіна. Українсько-грузинський телеміст відбудеться найближчими днями.

      Також у випуску:

      Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти двох власників телеканалу NewsOne через можливе фінансування тероризму.

      Військова прокуратура взяла на гарячому начальника комендатури військової частини. За три тисячі гривень він організовував доступ для людей на аеродром у Чернігові. Цивільні там забавлялися пневматичною зброєю.

      Президент Володимир Зеленський цьогоріч скасував військовий парад на День Незалежності. Заощаджені на проведенні урочистостей кошти президент планує віддати військовим у вигляді премій.

      blog_ava
      Курс валют на 10 липня: долар і євро далі летять вниз
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      Теги: Випуск новин ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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