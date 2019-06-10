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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
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      Випуск новин за 10:00: Формування списків партій. Вибори у Казахстані

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 червня станом на 10:00 – сьогодні останній день, коли партії можуть провести з'їзди та сформувати партійні списки на дострокові парламентські вибори. Згідно з першими даними екзит-полів, очікувану перемогу на виборах у Казахстані здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв з підтримкою майже 70% виборців.

      Також у випуску:

      У Гаазі починається слухання за позовом України щодо порушення Росією морського права.

      Активісти під будівлею ГПУ вимагають видати ще дві підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

      Попри домовленості про так зване перемир'я бойовики минулої доби 26 разів обстріляли позиції Об'єднаних Сил.

      Внаслідок аварії у річку Рось, що на Київщині, потрапили сотні кілограмів небезпечних хімікатів.

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      Прогноз погоди на 10 червня: спека, спека, спека і трохи дощів
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      Теги: Випуск новин Парламентські вибори 2019 Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
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