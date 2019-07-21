Випуск новин за 10:00: Голосування в Австралії. Онищенка не допустили

У випуску новин за 21 липня станом на 10:00 – перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 липня о 23 годині за київським часом. Судді посеред ночі таки задовольнили апеляційну скаргу ЦВК і зняли з парламентських виборів в окрузі №93 скандального нардепа-втікача.

Також у випуску: По всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрилися виборчі дільниці.

Джерело: 24 канал