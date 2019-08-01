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      Випуск новин за 10:00: Гривня б'є рекорди. Нацгвардія патрулюватиме вулиці

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 серпня станом на 10:00 –нові рекорди національної валюти. Гривня зміцнюється і долар вже трохи дешевший за 25. Такого не було чотири роки. Вулиці українських міст патрулюватиме Нацгвардія. На допомогу поліцейському патрулю за рішенням МВС направлено понад дві тисячі солдатів та тисячу автівок нацгвардійців.

      Також у випуску:

      Бойовики остаточно порушили перемир'я. Про це свідчить ОБСЄ. Спостережна місія нарахувала 34 вибухи снарядів за добу.

      У відповідь на скликання Радбезу ООН – нові ракетні випробування. Всупереч резолюціям Північна Корея не припиняє тестування балістичної зброї.

      У Голосіївському парку напередодні патрульні намагались зловити поні, який вирішив піти від господарів.

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      Теги: Поліція Долар-Гривня Випуск новин НБУ Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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