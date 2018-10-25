Випуск новин за 10:00: "Ігри нескорених". Несанкціоноване сміттєзвалище у Харкові
У випуску новин за 25 жовтня станом на 10:00 – українська збірна продовжує збирати нагороди на "Іграх Нескорених" в Австралії, сьогодні вранці срібну медаль з метання диску здобув Юрій Дмитренко. Просто посеред Харкова територію колишнього заводу "Серп і молот" перетворили на майданчик для нелегального вивозу відходів.
Також у випуску:
Україна може отримати Томос до кінця 2018 року.
Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ.
ОБСЄ виявила на окупованій території Донбасу ракетний комплекс "Оса".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі