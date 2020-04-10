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      Випуск новин за 10:00: Карантин у Мінську. Пожежа на Житомирщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 10 квітня станом на 10:00 – у Білорусі досі не запровадили загальнонаціональний карантин. Там навіть продовжують проводити масові спортивні змагання. Напередодні його оголосили лише в Мінську. Щоправда, на свій лад. На Житомирщині разом з сухою травою спалили сільську раду. В обласному ДСНС розповіли, що пожежа почалася із загоряння сухої трави.

      Також у випуску: 

      Слідчі Державного бюро розслідувань приїхали з обшуком до колишньої депутатки Тетяни Чорновол. Обшук в її будинку проходить у справі про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року.

      На в'їзді до Львівщини почали облаштовувати блокпости. Один КПП запрацював у місті Золочів, що на межі з Тернопільщиною. Тим, хто прямує в область, вимірюють температуру.

      Директор Одеського зоопарку вирішив розважити мешканців свого звіринцю і зіграв для них на синтезаторі. Чоловік виконав кілька класичних композицій та відомих хітів. 

      Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сподівається, що прогнозованого на 14 квітня піку захворювання на коронавірус можна уникнути завдяки дотриманню умов карантину. 

       

      Теги: Штрафи Волинь Пожежа Новини Житомира Випуск новин
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