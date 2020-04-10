Випуск новин за 10:00: Карантин у Мінську. Пожежа на Житомирщині

У випуску новин за 10 квітня станом на 10:00 – у Білорусі досі не запровадили загальнонаціональний карантин. Там навіть продовжують проводити масові спортивні змагання. Напередодні його оголосили лише в Мінську. Щоправда, на свій лад. На Житомирщині разом з сухою травою спалили сільську раду. В обласному ДСНС розповіли, що пожежа почалася із загоряння сухої трави.

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сподівається, що прогнозованого на 14 квітня піку захворювання на коронавірус можна уникнути завдяки дотриманню умов карантину.