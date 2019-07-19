Випуск новин за 10:00: Масштабна пожежа у Японії. Нові санкції проти Росії

У випуску новин за 19 липня станом на 10:00 – чоловік, який винний у пожежі в студії аніме в японському Кіото, назвав причину свого вчинку. Він звинуватив компанію у тому, що ті поцупили його ідею твору. Нові санкції проти Кремля підготували у Конгресі США. Відповідний документ створили спільними зусиллями демократи і республіканці.

Також у випуску: На Донбасі загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє – поранені через обстріли з боку проросійських бойовиків. Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами. Вироки п'ятьом виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк набули чинності.

Джерело: 24 канал