Випуск новин за 10:00: Масштабна пожежа у Японії. Нові санкції проти Росії
У випуску новин за 19 липня станом на 10:00 – чоловік, який винний у пожежі в студії аніме в японському Кіото, назвав причину свого вчинку. Він звинуватив компанію у тому, що ті поцупили його ідею твору. Нові санкції проти Кремля підготували у Конгресі США. Відповідний документ створили спільними зусиллями демократи і республіканці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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