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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 10:00: Масштабна пожежа у Японії. Нові санкції проти Росії

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 липня станом на 10:00 – чоловік, який винний у пожежі в студії аніме в японському Кіото, назвав причину свого вчинку. Він звинуватив компанію у тому, що ті поцупили його ідею твору. Нові санкції проти Кремля підготували у Конгресі США. Відповідний документ створили спільними зусиллями демократи і республіканці.

      Також у випуску:

      На Донбасі загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє – поранені через обстріли з боку проросійських бойовиків.

      Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами.

      Вироки п'ятьом виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк набули чинності.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: список партій
      сьогодні
      10678
      Теги: Випуск новин Японія Санкції
      Джерело: 24 канал
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