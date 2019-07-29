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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА
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      Випуск новин за 10:00: Навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу". Прокинувся вулкан Етна

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 10:00 – Парламентарії дев'ятого скликання від "Слуги народу" приїхали в Трускавець на тижневий інтенсив. Проводять його викладачі Київської школи економіки. На італійській Сицилії знову прокинувся вулкан Етна Найвищий у Європі. Спричинили це підземні поштовхи.

      Також у випуску:

      У Румунії дитина телефонувала в поліцію після викрадення, проте поліція проігнорувала дзвінки.

      У Москві розглядають справи кримських татар, яких затримали під час мовчазних протестів.

      З 1 серпня Росія припиняє постачання дизпалива в Україну.

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Виверження вулкану
      Джерело: 24 канал
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