Випуск новин за 10:00: Навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу". Прокинувся вулкан Етна

У випуску новин за 29 липня станом на 10:00 – Парламентарії дев'ятого скликання від "Слуги народу" приїхали в Трускавець на тижневий інтенсив. Проводять його викладачі Київської школи економіки. На італійській Сицилії знову прокинувся вулкан Етна Найвищий у Європі. Спричинили це підземні поштовхи.

Також у випуску: У Румунії дитина телефонувала в поліцію після викрадення, проте поліція проігнорувала дзвінки. У Москві розглядають справи кримських татар, яких затримали під час мовчазних протестів. З 1 серпня Росія припиняє постачання дизпалива в Україну.

Джерело: 24 канал