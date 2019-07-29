Випуск новин за 10:00: Навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу". Прокинувся вулкан Етна
У випуску новин за 29 липня станом на 10:00 – Парламентарії дев'ятого скликання від "Слуги народу" приїхали в Трускавець на тижневий інтенсив. Проводять його викладачі Київської школи економіки. На італійській Сицилії знову прокинувся вулкан Етна Найвищий у Європі. Спричинили це підземні поштовхи.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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