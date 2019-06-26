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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Новий очільник митниці. Вигляд бюлетеня для голосування

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 червня станом на 10:00 – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови митної служби. Сьогодні у ЦВК остаточно затвердять вигляд бюлетеня для голосування на позачергових виборах до парламенту.

      Також у випуску:

      Новий представник США в Україні Вільям Тейлор назвав основні пріоритети на посаді.

      Росія проігнорувала рішення міжнародного трибуналу та не відпустила українських моряків.

      ПАРЄ розгляне скаргу України та Грузії й остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація.

      Українські офіцери у Харкові святкували випускний під пісню окупанта.

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      Теги: Новини України Випуск новин Державна митна служба Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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