Випуск новин за 10:00: Новий очільник митниці. Вигляд бюлетеня для голосування
У випуску новин за 26 червня станом на 10:00 – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови митної служби. Сьогодні у ЦВК остаточно затвердять вигляд бюлетеня для голосування на позачергових виборах до парламенту.
Також у випуску:
Новий представник США в Україні Вільям Тейлор назвав основні пріоритети на посаді.
Росія проігнорувала рішення міжнародного трибуналу та не відпустила українських моряків.
ПАРЄ розгляне скаргу України та Грузії й остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація.
Українські офіцери у Харкові святкували випускний під пісню окупанта.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі