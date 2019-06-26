Випуск новин за 10:00: Новий очільник митниці. Вигляд бюлетеня для голосування

У випуску новин за 26 червня станом на 10:00 – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови митної служби. Сьогодні у ЦВК остаточно затвердять вигляд бюлетеня для голосування на позачергових виборах до парламенту.

Також у випуску: Новий представник США в Україні Вільям Тейлор назвав основні пріоритети на посаді. Росія проігнорувала рішення міжнародного трибуналу та не відпустила українських моряків. ПАРЄ розгляне скаргу України та Грузії й остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація. Українські офіцери у Харкові святкували випускний під пісню окупанта.

Джерело: 24 канал