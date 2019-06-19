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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Обшуки кримських татар у Криму. Масове отруєння на Львівщині

      Випуск новин 5

      У випуску новин за 19 червня станом на 10:00 – окупаційна влада Криму знову проводить обшуки у домівках кримських татар. Одразу два будинки у Білогірському районі потрапили під приціл російських силовиків. Масовим отруєнням гостей обернулось святкування випускного на Львівщині. З діагнозом гостра кишкова інфекція до лікарні потрапили тридцять сім людей.

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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