Випуск новин за 10:00: Обшуки кримських татар у Криму. Масове отруєння на Львівщині

У випуску новин за 19 червня станом на 10:00 – окупаційна влада Криму знову проводить обшуки у домівках кримських татар. Одразу два будинки у Білогірському районі потрапили під приціл російських силовиків. Масовим отруєнням гостей обернулось святкування випускного на Львівщині. З діагнозом гостра кишкова інфекція до лікарні потрапили тридцять сім людей.

Також у випуску: До Львова приїхала група дітей з усієї України у рамках проекту "Єдність". Найвідоміша мавпа у Франції відсвяткувала 50-річний ювілей у Паризькому зоопарку. У США виявили рекордну партію кокаїну порошку – 16 тонн знайшла поліція на кораблі у морському терміналі у Філадельфії.

Джерело: 24 канал