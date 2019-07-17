Випуск новин за 10:00: Падіння фури з мосту. Підкуп виборців
У випуску новин за 17 липня станом на 10:00 – у столиці фура втрапила у ДТП. Позбивала стовпи, вирвала відбійник, впала з мосту та ще й ледь не загорілася. На Одещині правоохоронці викрили цілу мережу підкупу виборців. Злочинна група діяла на користь чинного нардепа Віталія Барвіненка, який бере участь у дострокових парламентських виборах.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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