Випуск новин за 10:00: Падіння фури з мосту. Підкуп виборців

У випуску новин за 17 липня станом на 10:00 – у столиці фура втрапила у ДТП. Позбивала стовпи, вирвала відбійник, впала з мосту та ще й ледь не загорілася. На Одещині правоохоронці викрили цілу мережу підкупу виборців. Злочинна група діяла на користь чинного нардепа Віталія Барвіненка, який бере участь у дострокових парламентських виборах.

Також у випуску: Сьогодні минає п'ять років, як Росія збила літак малайзійських авіаліній рейсу МН17 у небі над Донбасом. На Миколаївщині застрелився кандидат у нардепи від "Опозиційного блоку". У Бразилії у коробках з пральним порошком покупці виявили кокаїн.

Джерело: 24 канал