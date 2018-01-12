Випуск новин за 10:00: Падіння гривні. Справа Марченка
Випуск новин 10:56, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 січня станом на 10:00 – гривня встановила новий історичний антирекорд. Апеляційний Суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику глави запорізької облради Владиславу Марченку.
Також у випуску:
Російські хакери можуть готувати атаки на антидопінгові агентства перед Олімпіадою-2018.
З львівського притулку для неповнолітніх втекли троє в'єтнамок.
Сьогодні температура знизиться, а вже за декілька днів країну засипле снігом.
Джерело: 24 Канал
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