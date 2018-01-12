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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 10:00: Падіння гривні. Справа Марченка

Випуск новин 10:56, сьогодні 72 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 січня станом на 10:00 – гривня встановила новий історичний антирекорд. Апеляційний Суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику глави запорізької облради Владиславу Марченку.

Також у випуску:

Російські хакери можуть готувати атаки на антидопінгові агентства перед Олімпіадою-2018.

З львівського притулку для неповнолітніх втекли троє в'єтнамок.

Сьогодні температура знизиться, а вже за декілька днів країну засипле снігом.

Теги: Випуск новин Судді Гривня
Джерело: 24 Канал
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