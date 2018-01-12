Випуск новин за 10:00: Падіння гривні. Справа Марченка

У випуску новин за 11 січня станом на 10:00 – гривня встановила новий історичний антирекорд. Апеляційний Суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику глави запорізької облради Владиславу Марченку.

Також у випуску: Російські хакери можуть готувати атаки на антидопінгові агентства перед Олімпіадою-2018. З львівського притулку для неповнолітніх втекли троє в'єтнамок. Сьогодні температура знизиться, а вже за декілька днів країну засипле снігом.