11:42
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Паспортні туристи з Криму. Росія скликає Радбез ООН

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 липня станом на 10:00 – жителі окупованого Росією Криму заполонили сервісні центри у Херсоні. Кримчани масово оформлюють українські закордонні паспорти. Російська Федерація вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.

      Також у випуску:

      Стрічка "Гуцулка Ксеня" отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі.

      До офісу компанії Facebook надійшла посилка зі смертельною отрутою.

      У Японії відновили полювання на китів, яке було під забороною понад 30 років.

      blog_ava
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні
      11337
      Теги: Випуск новин Анексія Криму ООН
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 11:01 Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 1143
      Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
      сьогодні , 11:01 Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
      Марія Бондар 3146
      Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф
      сьогодні , 10:00 Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф
      Альона Захарова 692
      Клюєв балотується в Раду: чи може влада цього не допустити?
      сьогодні , 08:50 Клюєв балотується в Раду: чи може влада цього не допустити?
      Артем Овдієнко 551
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      19090
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук