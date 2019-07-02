Випуск новин за 10:00: Паспортні туристи з Криму. Росія скликає Радбез ООН

У випуску новин за 2 липня станом на 10:00 – жителі окупованого Росією Криму заполонили сервісні центри у Херсоні. Кримчани масово оформлюють українські закордонні паспорти. Російська Федерація вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.

Також у випуску: Стрічка "Гуцулка Ксеня" отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі. До офісу компанії Facebook надійшла посилка зі смертельною отрутою. У Японії відновили полювання на китів, яке було під забороною понад 30 років.

Джерело: 24 канал