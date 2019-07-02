Випуск новин за 10:00: Паспортні туристи з Криму. Росія скликає Радбез ООН
У випуску новин за 2 липня станом на 10:00 – жителі окупованого Росією Криму заполонили сервісні центри у Херсоні. Кримчани масово оформлюють українські закордонні паспорти. Російська Федерація вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.
Також у випуску:
Стрічка "Гуцулка Ксеня" отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі.
До офісу компанії Facebook надійшла посилка зі смертельною отрутою.
У Японії відновили полювання на китів, яке було під забороною понад 30 років.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Запальна білявка Марго Роббі: топ-10 вражаючих фактів про акторку, яких ви не знали ранішесьогодні , 11:30
-
У Військово-Морських Силах України озвучили головний урок, який отримали у 2014 роцісьогодні , 10:30
-
Український фільм "Гуцулка Ксеня" переміг на кінофестивалі в Японії: фотосьогодні , 10:09
Коментарі