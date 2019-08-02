Випуск новин за 10:00: Перші кроки нової Ради. Екстрена посадка літака в США

У випуску новин за 2 серпня станом на 10:00 – Верховна Рада восьмого скликання залишила своїм наступникам кілька прямо таки термінових справ. Над чим доведеться працювати новим нардепам – з'ясовували журналісти 24 каналу. У американському місті Такома легкомоторний літак просто приземлився на автодорогу, обійшлося без жертв. Як згодом пояснив пілот, у нього виникли проблеми з паливною системою.

Також у випуску: Поліція затримала гендиректора "Інституту охорони ґрунтів України" та керівника підприємства "Головинський кар'єр" на хабарі у 1,5 мільйона доларів США. Проросійські бойовики вкотре не дотримались домовленостей про режим припинення вогню: штаб ООС за минулу добу зафіксував 11 обстрілів. Слідчий комітет Росії порушив справу на чиновників управління лісового господарства Красноярського краю через пожежі у Сибіру. Жінкам в Саудівській Аравії вперше в історії дозволили подорожувати без дозволу та без супроводу чоловіків.

Джерело: 24 канал