Випуск новин за 10:00: Призначення Зеленського. Трагедія на Закарпатті
У випуску новин за 12 червня станом на 10:00 – президент Володимир Зеленський призначив 12 тимчасових голів облрад, а напередодні звільнив очільників 15 регіонів. В Тячівському районі Закарпаття вантажівка з лісниками зірвалася у річку, п'ятеро осіб загинули.
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Джерело: 24 канал
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