Випуск новин за 10:00: Провокація Росії в Азовському морі. Спека в Європі
У випуску новин за 26 липня станом на 10:00 – За даними штабу ООС останні дві доби в Маріупольському районі Азовського моря один з кораблів Берегової охорони російської ФСБ, як тільки настає темрява, починає освічувати українські катери морської охорони зеленим променем. У Європі спека побила всі рекорди.
Також у випуску:
Поліція розслідує напад на Петра Порошенка.
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Бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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