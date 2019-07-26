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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 10:00: Провокація Росії в Азовському морі. Спека в Європі

      Випуск новин 1

      У випуску новин за 26 липня станом на 10:00 – За даними штабу ООС останні дві доби в Маріупольському районі Азовського моря один з кораблів Берегової охорони російської ФСБ, як тільки настає темрява, починає освічувати українські катери морської охорони зеленим променем. У Європі спека побила всі рекорди.

      Також у випуску:

      Поліція розслідує напад на Петра Порошенка.

      Моряків із затриманого російського танкера відпустили.

      Бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі.

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      Теги: Випуск новин Новини Росії Європа
      Джерело: 24 канал
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