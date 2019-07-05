Випуск новин за 10:00: Путін про Донбас. Нова посада Гладковського

У випуску новин за 5 липня станом на 10:00 – Володимир Путін в Італії вимагав поступок від європейських і українських політиків. Він сказав, що Україна повинна скасувати блокаду Донбасу, а Євросоюз – санкції щодо Росії. Екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого підозрюють у розкраданнях в "Укроборонпромі" знову при посаді. На цей раз він очолив корпорацію "Богдан".

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У Криму майже немає туристів, зате повно медуз. Азовське узбережжя півострова окупували ці морські істоти. Місцеві жителі скаржаться на неприємний запах через медуз, які гинуть на березі.