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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 10:00: Путін про Донбас. Нова посада Гладковського

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 липня станом на 10:00 – Володимир Путін в Італії вимагав поступок від європейських і українських політиків. Він сказав, що Україна повинна скасувати блокаду Донбасу, а Євросоюз – санкції щодо Росії. Екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого підозрюють у розкраданнях в "Укроборонпромі" знову при посаді. На цей раз він очолив корпорацію "Богдан".

      Також у випуску:

      Українці відзначають п'яту річницю звільнення трьох головних українських міст від окупантів – Слов'янська і Краматорська та Бахмута. Цього дня українські війська та Нацгвардія зайшли у Слов'янськ та встановили на Держадміністрації український прапор.

      У Львові вперше у світі порахували вуличних котів. Усього на вулицях міста Лева живе майже шість тисяч пухнастих чотирилапих. Третина з них – це кошенята.

      У Криму майже немає туристів, зате повно медуз. Азовське узбережжя півострова окупували ці морські істоти. Місцеві жителі скаржаться на неприємний запах через медуз, які гинуть на березі. 

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Випуск новин Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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