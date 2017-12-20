Випуск новин за 10:00: Резолюція щодо прав людини в Криму. Снігова пастка

У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – вчора Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. В снігову пастку потрапили понад 800 вантажівок на трасі Одеса-Київ.

Також у випуску: Двоє наших військових загинули внаслідок бойових дій, ще п'ятеро поранені, і один боєць отримав бойову травму. Селище Новолуганське оговтується після варварських терористичних обстрілів. Євросоюз погрожує Україні припинити фінансову підтримку, якщо Київ пригальмує антикорупційну реформу.

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