Випуск новин за 10:00: Резолюція щодо прав людини в Криму. Снігова пастка
Випуск новин 10:33, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – вчора Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. В снігову пастку потрапили понад 800 вантажівок на трасі Одеса-Київ.
Також у випуску:
Двоє наших військових загинули внаслідок бойових дій, ще п'ятеро поранені, і один боєць отримав бойову травму.
Селище Новолуганське оговтується після варварських терористичних обстрілів.
Євросоюз погрожує Україні припинити фінансову підтримку, якщо Київ пригальмує антикорупційну реформу.
Джерело: 24 Канал
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