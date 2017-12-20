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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Резолюція щодо прав людини в Криму. Снігова пастка

Випуск новин 10:33, сьогодні 94 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – вчора Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. В снігову пастку потрапили понад 800 вантажівок на трасі Одеса-Київ.

Також у випуску:

Двоє наших військових загинули внаслідок бойових дій, ще п'ятеро поранені, і один боєць отримав бойову травму.

Селище Новолуганське оговтується після варварських терористичних обстрілів.

Євросоюз погрожує Україні припинити фінансову підтримку, якщо Київ пригальмує антикорупційну реформу.

Теги: Євросоюз АТО Анексія Криму Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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