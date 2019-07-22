Випуск новин за 10:00: Результати голосування за кордоном. Пожежі у Португалії

У випуску новин за 22 липня станом на 10:00 – На закордонних дільницях вже встигли порахувати всі бюлетені. У лідерах – партія п'ятого президента Петра Порошенка. Португалію накрили потужні лісові пожежі. Щонайменше два десятки людей постраждали. Вогонь спалахнув ще у суботу в муніципалітеті Каштелу Бранку за 200 кілометрів від столиці Лісабон.

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На фронті у день голосування бойовики суттєво зменшили свою активність. За добу обстрілювали наші позиції один раз.

Не минув спокійно підрахунок голосів у Запоріжжі. Там на виборчій дільниці розпилили газ. Невідомі кинули у відчинене вікно приміщення димову шашку в той момент, коли там підраховували голоси.

На борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моряк.