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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Результати голосування за кордоном. Пожежі у Португалії

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 липня станом на 10:00 – На закордонних дільницях вже встигли порахувати всі бюлетені. У лідерах – партія п'ятого президента Петра Порошенка. Португалію накрили потужні лісові пожежі. Щонайменше два десятки людей постраждали. Вогонь спалахнув ще у суботу в муніципалітеті Каштелу Бранку за 200 кілометрів від столиці Лісабон.

      Також у випуску:

      На фронті у день голосування бойовики суттєво зменшили свою активність. За добу обстрілювали наші позиції один раз.

      Не минув спокійно підрахунок голосів у Запоріжжі. Там на виборчій дільниці розпилили газ. Невідомі кинули у відчинене вікно приміщення димову шашку в той момент, коли там підраховували голоси.

      На борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моряк.

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Португалія
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