11:35
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Авіакатастрофа у Росії

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 червня станом на 10:00 – Бойовики продовжують демонструвати неабияку активність на фронті. Загалом зафіксували 39 обстрілів минулої доби, а вже цієї – 10. У Росії літак здійснив аварійну посадку через відмову одного двигуна. Екіпаж АН-24 втратив контроль над судном і не зміг втримати його у межах аеродрому, на землі авіалайнер зіткнувся зі спорудою і загорівся.

      Також у випуску:

      У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу.

      У ЦВК вже визначили, під якими номерами у бюлетенях партії підуть на вибори. Там провели відкрите жеребкування.

      Вже майже три роки український журналіст, політв'язень Росії Роман Сущенко перебуває за ґратами. Восени 2016 року його затримали силовики у Москві та безпідставно звинуватили у шпигунстві.

      blog_ava
      У Зеленського висловилися щодо виходу України з ПАРЄ: Розвернутися й піти – це не конструктивно
      сьогодні
      3570
      Теги: Новини Росії Війна Війна на Донбасі авіація Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ліси рубають – штрафи зростають
      сьогодні , 10:01 Ліси рубають – штрафи зростають
      Все про екологію 488
      Йдемо на дно: як руйнується система захисту України
      сьогодні , 08:40 Йдемо на дно: як руйнується система захисту України
      Олексій Чибісов 2132
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      26 червня , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      9246
      Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      сьогодні , 08:02 Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      4288
      Почему Россию вернули в ПАСЕ
      26 червня , 20:26 Почему Россию вернули в ПАСЕ
      Іван Яковина 1559
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук