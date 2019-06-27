Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Авіакатастрофа у Росії

У випуску новин за 27 червня станом на 10:00 – Бойовики продовжують демонструвати неабияку активність на фронті. Загалом зафіксували 39 обстрілів минулої доби, а вже цієї – 10. У Росії літак здійснив аварійну посадку через відмову одного двигуна. Екіпаж АН-24 втратив контроль над судном і не зміг втримати його у межах аеродрому, на землі авіалайнер зіткнувся зі спорудою і загорівся.

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У ЦВК вже визначили, під якими номерами у бюлетенях партії підуть на вибори. Там провели відкрите жеребкування.

Вже майже три роки український журналіст, політв'язень Росії Роман Сущенко перебуває за ґратами. Восени 2016 року його затримали силовики у Москві та безпідставно звинуватили у шпигунстві.