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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 10:00: Справа Ноздровської. С-400 в Криму

Випуск новин 11:29, сьогодні 45 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 січня станом на 10:00 – Вишгородський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Ноздровської. Росія розгортає в окупованому Криму потужний зенітно-ракетний комплекс С-400.

Також у випуску:

Пісня гурту "ДахаБраха" пролунала у презентаційному ролику нового бренду Девіда Бекхема.

Ситуація в зоні АТО.

Новий сезон британського театру в кіно продовжує збирати аншлаги.

Теги: Ірина Ноздровська Випуск новин Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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