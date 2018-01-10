Випуск новин за 10:00: Справа Ноздровської. С-400 в Криму
Випуск новин 11:29, сьогодні 45 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 січня станом на 10:00 – Вишгородський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Ноздровської. Росія розгортає в окупованому Криму потужний зенітно-ракетний комплекс С-400.
Також у випуску:
Пісня гурту "ДахаБраха" пролунала у презентаційному ролику нового бренду Девіда Бекхема.
Ситуація в зоні АТО.
Новий сезон британського театру в кіно продовжує збирати аншлаги.
Джерело: 24 Канал
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