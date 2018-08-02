Випуск новин за 10:00: Сутички в Конго. ДТП з нетверезою слідчою поліції

У випуску новин за 2 серпня станом на 10:00 – у республіці Конго, що у центрі Африки, місцеві повстанці напали на миротворчу місію ООН, де служать українські військові. В Одесі нетвереза слідча поліції в'їхала в припарковану машину. А коли проходила тест на вміст алкоголю в крові – ще й демонстративно на камеру показала нижню білизну.

Також у випуску: Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятеро військових поранено, один боєць зник. Херсонську активістку Катерину Гандзюк літаком доправили до Києва в опіковий центр. У Харкові встановили світовий повітряний рекорд.