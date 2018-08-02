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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 10:00: Сутички в Конго. ДТП з нетверезою слідчою поліції

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 10:00 – у республіці Конго, що у центрі Африки, місцеві повстанці напали на миротворчу місію ООН, де служать українські військові. В Одесі нетвереза слідча поліції в'їхала в припарковану машину. А коли проходила тест на вміст алкоголю в крові – ще й демонстративно на камеру показала нижню білизну.

Також у випуску:

Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятеро військових поранено, один боєць зник.

Херсонську активістку Катерину Гандзюк літаком доправили до Києва в опіковий центр.

У Харкові встановили світовий повітряний рекорд.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Одеси Конго Миротворчий контингент
Джерело: 24 канал
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