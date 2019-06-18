Випуск новин за 10:00: ЦВК зареєструвала першу партію. Землетрус у Китаї

У випуску новин за 18 червня станом на 10:00 – Центральна виборча комісія зареєструвала першу партію на парламентські вибори – "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка та її 164 кандидати у народні депутати. На південному заході Китаю стався потужний землетрус, з магнітудою 6. Внаслідок природного лиха 12 людей загинули, понад 130 – поранені.

Також у випуску:

У ДТП на Херсонщині загинули 35-річний водій та двоє дітей: 5-ти та 17-ти років, їх тіла знайшли лише зранку.

У лікарні в Польщі помер 19-річний українець – останній учасник ДТП, що трапилася у Любуському воєводстві 13 червня.

Політв'язня-українця Едема Бекірова відмовились перевезти із СІЗО до лікарні.

У Торонто сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевого баскетбольного клубу "Торонто Рапторс": є поранені.