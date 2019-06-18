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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ
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      Випуск новин за 10:00: ЦВК зареєструвала першу партію. Землетрус у Китаї

      Випуск новин 5

      У випуску новин за 18 червня станом на 10:00 – Центральна виборча комісія зареєструвала першу партію на парламентські вибори – "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка та її 164 кандидати у народні депутати. На південному заході Китаю стався потужний землетрус, з магнітудою 6. Внаслідок природного лиха 12 людей загинули, понад 130 – поранені.

      Також у випуску:

      У ДТП на Херсонщині загинули 35-річний водій та двоє дітей: 5-ти та 17-ти років, їх тіла знайшли лише зранку.

      У лікарні в Польщі помер 19-річний українець – останній учасник ДТП, що трапилася у Любуському воєводстві 13 червня.

      Політв'язня-українця Едема Бекірова відмовились перевезти із СІЗО до лікарні.

      У Торонто сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевого баскетбольного клубу "Торонто Рапторс": є поранені.

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      Теги: Жертви Землетрус Китай Громадянська позиція Парламентські вибори 2019 ЦВК Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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