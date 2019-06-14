Випуск новин за 10:00: Вибухи в Оманській затоці. Ситуація на фронті
У випуску новин за 14 червня за 10:00 – в Оманській затоці горять нафтові танкери, напередодні там прогриміли потужні вибухи. У Держдепартаменті США відповідальними за атаки назвали Іран. Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на фронті. Минулої доби вони 29 разів порушили так званий режим тиші.
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Джерело: 24 канал
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