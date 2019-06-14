Випуск новин за 10:00: Вибухи в Оманській затоці. Ситуація на фронті

У випуску новин за 14 червня за 10:00 – в Оманській затоці горять нафтові танкери, напередодні там прогриміли потужні вибухи. У Держдепартаменті США відповідальними за атаки назвали Іран. Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на фронті. Минулої доби вони 29 разів порушили так званий режим тиші.

Також у випуску: Росія хоче повернутися у Парламентську асамблею Ради Європи з депутатами від окупованого Криму. На автошляхах Львівщини ввели тепловий режим для руху вантажівок загальною масою понад 24 тонн: заборона діє упродовж дня до заходу сонця. У Польщі засудили організатора авіарейсу, який навесні 2010 року розбився під російським Смоленськом. Обвинувальний акт у справі проекту "Стіна" передали до суду.

Джерело: 24 канал