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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
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      Випуск новин за 10:00: Вибухи в Оманській затоці. Ситуація на фронті

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 червня за 10:00 – в Оманській затоці горять нафтові танкери, напередодні там прогриміли потужні вибухи. У Держдепартаменті США відповідальними за атаки назвали Іран. Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на фронті. Минулої доби вони 29 разів порушили так званий режим тиші.

      Також у випуску: 

      Росія хоче повернутися у Парламентську асамблею Ради Європи з депутатами від окупованого Криму.

      На автошляхах Львівщини ввели тепловий режим для руху вантажівок загальною масою понад 24 тонн: заборона діє упродовж дня до заходу сонця.

      У Польщі засудили організатора авіарейсу, який навесні 2010 року розбився під російським Смоленськом.

      Обвинувальний акт у справі проекту "Стіна" передали до суду.

      blog_ava
      Рада Безпеки ООН засудила інцидент в Оманській затоці
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини США Іран Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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