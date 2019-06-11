Випуск новин за 10:00: Відновлення водопостачання у Білій Церкві. Розслідування у Молдові
У випуску новин за 10 червня станом на 10:00 – у Білій Церкві відновили водопостачання. Воду увімкнули після того, як експерти переконалися, що в річці Рось немає перевищення небезпечних речовин. Депутати Молдови створили комісію з розслідування розкрадання понад мільярда доларів. Через це у 2015 році збанкрутували три найбільші банки країни – "Ощадбанк", "Соціальний банк" і "Unibank".
Також у випуску:
У Гаазі почався тиждень слухань у справі про порушення Росією морської конвенції ООН.
Російські спецслужби продовжують незаконно затримувати кримчан та інкримінувати їм тероризм.
На передовій російські найманці не припиняються обстріли.
Джерело: 24 канал
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