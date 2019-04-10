Випуск новин за 10:00: Загроза для долини нарцисів. Зливи у Бразилії

У випуску новин за 10 квітня станом на 10:00 – долина нарцисів під загрозою через пожежі на полях. За останні два тижні біля Біосферного заповідника сталося щонайменше два масштабних займання. Внаслідок інтенсивних злив у Бразилії загинуло семеро людей.

Також у випуску: У Дніпрі маршрутка збила пішохода на тротуарі. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. З молотка у Парижі зійшов трон імператора Наполеона Бонапарта.

Джерело: 24 канал