Випуск новин за 10:00: Загроза для долини нарцисів. Зливи у Бразилії
У випуску новин за 10 квітня станом на 10:00 – долина нарцисів під загрозою через пожежі на полях. За останні два тижні біля Біосферного заповідника сталося щонайменше два масштабних займання. Внаслідок інтенсивних злив у Бразилії загинуло семеро людей.
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Джерело: 24 канал
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