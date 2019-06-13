Випуск новин за 10:00: Запрошення для Зеленського від Трампа. Річниця визволення Маріуполя
У випуску новин за 13 червня станом на 10:00 – український Президент Володимир Зеленський отримав тепер вже офіційне запрошення відвідати Сполучені Штати Америки. У цей день 2014 року після майже двох місяців під окупацією, українські сили відновили контроль над містом Маріуполем.
Також у випуску:
Попри домовленості про режим припинення вогню, російські найманці в рази збільшили кількість обстрілів. Минулої доби 28 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.
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Джерело: 24 канал
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