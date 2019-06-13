Випуск новин за 10:00: Запрошення для Зеленського від Трампа. Річниця визволення Маріуполя

У випуску новин за 13 червня станом на 10:00 – український Президент Володимир Зеленський отримав тепер вже офіційне запрошення відвідати Сполучені Штати Америки. У цей день 2014 року після майже двох місяців під окупацією, українські сили відновили контроль над містом Маріуполем.

Також у випуску: Попри домовленості про режим припинення вогню, російські найманці в рази збільшили кількість обстрілів. Минулої доби 28 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. У Нідерландах провели акцію протесту під посольством Росії. Конституційний суд продовжить розгляд позову про скасування розпуску Верховної Ради. Кількість людей, які отруїлися на весіллі в львівському ресторані, збільшилася до 55-ти.

Джерело: 24 канал