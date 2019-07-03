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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Заява МВС щодо Клюєва. Провальний туристичний сезон в Криму

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 липня станом на 10:00 – МВС направило лист до ЦВК, який доводить, що одіозний політик часів Віктора Януковича не проживав останні п'ять років на території України. За матеріалами слідства, він покинув країну в 2014 році разом із президентом-втікачем. Напівпорожні пляжі та набережні. Туристичний сезон в Криму на російських телеканалах у самому розпалі, але по факту провалився.

      Також у випуску:

      Соратника президента-втікача та екс-регіонала Юрія Іванющенка, який відомий за прізвиськом "Єнакієвський", зняли з розшуку.

      На Харківщині впав навчальний літак.

      Російські терористи використали проти мирного населення заборонені майже в усьому світі касетні снаряди..

      blog_ava
      ЦВК назвала умову скасування скандальної реєстрації Клюєва та Шарія
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Міністерство внутрішніх справ Андрій Клюєв
      Джерело: 24 канал
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