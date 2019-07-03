Випуск новин за 10:00: Заява МВС щодо Клюєва. Провальний туристичний сезон в Криму
У випуску новин за 3 липня станом на 10:00 – МВС направило лист до ЦВК, який доводить, що одіозний політик часів Віктора Януковича не проживав останні п'ять років на території України. За матеріалами слідства, він покинув країну в 2014 році разом із президентом-втікачем. Напівпорожні пляжі та набережні. Туристичний сезон в Криму на російських телеканалах у самому розпалі, але по факту провалився.
Також у випуску:
Соратника президента-втікача та екс-регіонала Юрія Іванющенка, який відомий за прізвиськом "Єнакієвський", зняли з розшуку.
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Джерело: 24 канал
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