Випуск новин за 10:00: Заява Сенату США щодо Путіна. Позов проти Манафорта

У випуску новин за 11 січня станом на 10:00 – американські сенатори-демократи закликають припинити співпрацю з Росією у рамках світової фінансової системи. Російський олігарх Олег Дерипаска позивається до колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

Також у випуску: Понад 25 країн купили ліцензію на український фільм "Сторожова застава". У зоні АТО загинули троє українських військових. Чи може поліція карати водіїв, які перевищать швидкісні обмеження. У Києві підполковник поліції потрапив у серйозну аварію.