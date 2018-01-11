Випуск новин за 10:00: Заява Сенату США щодо Путіна. Позов проти Манафорта
Випуск новин 10:58, сьогодні 103 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 січня станом на 10:00 – американські сенатори-демократи закликають припинити співпрацю з Росією у рамках світової фінансової системи. Російський олігарх Олег Дерипаска позивається до колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.
Також у випуску:
Понад 25 країн купили ліцензію на український фільм "Сторожова застава".
У зоні АТО загинули троє українських військових.
Чи може поліція карати водіїв, які перевищать швидкісні обмеження.
У Києві підполковник поліції потрапив у серйозну аварію.
Джерело: 24 Канал
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