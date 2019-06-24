Випуск новин за 10:00: Знайшли тіло загубленого хлопчика. Смерть соратника Гриценка
У випуску новин за 24 червня станом на 10:00 – у Києві на озері Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика зі слідами насильницьких дій, який приблизно добу перебував у розшуку. Два дні тому він пішов гуляти біля будинку і не повернувся. Помер соратник Анатолія Гриценка – Олександр Комарніцький. Його на вулиці побили поліцейські за те, що той відмовився бути понятим у справі по вилучення зброї.
Також у випуску:
Чи повертати Росію до ПАРЄ? Сьогодні це питання вирішуватимуть в Раді Європи.
Набільша за останні 30 років акція протесту сколихнула Чехію. Там вимагали відставки прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують у корупції.
Минулої доби бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Троє військових зазнали поранень.
Джерело: 24 канал
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