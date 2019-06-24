11:49
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Випуск новин за 10:00: Знайшли тіло загубленого хлопчика. Смерть соратника Гриценка

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 10:00 – у Києві на озері Вирлиця знайшли тіло 9-річного хлопчика зі слідами насильницьких дій, який приблизно добу перебував у розшуку. Два дні тому він пішов гуляти біля будинку і не повернувся. Помер соратник Анатолія Гриценка – Олександр Комарніцький. Його на вулиці побили поліцейські за те, що той відмовився бути понятим у справі по вилучення зброї.

      Також у випуску:

      Чи повертати Росію до ПАРЄ? Сьогодні це питання вирішуватимуть в Раді Європи.

      Набільша за останні 30 років акція протесту сколихнула Чехію. Там вимагали відставки прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують у корупції.

      Минулої доби бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Троє військових зазнали поранень. 

      blog_ava
      Непереможний український супертяж не залишив живого місця від російського боксера: відео
      сьогодні
      3986
      Теги: Поліція Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      сьогодні , 11:30 Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      Тетяна Мартинюк 184
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 11:25 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 1629
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:41 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 3337
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2058
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      3686
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук