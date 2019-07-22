Випуск новин за 1:00: Рейтинги "Слуги народу". Вибори за кордоном

У випуску новин за 22 липня станом на 1:00 – за даними екзит-полів, на парламентських виборах лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Українці, що живуть за кордоном, мали змогу віддати свій голос на 102 дільницях у 72 країнах світу.

Також у випуску: Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 3,3% бюлетенів – інформація постійно оновлюється. Як політичні партії святкували результати екзит-полів. На виборах 2019 року зафіксували понад тисячі порушень. Вже навіть є понад десяток відкритих кримінальних справ.

Джерело: 24 канал