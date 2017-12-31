Випуск новин за 11:00: Безвіз з ОАЕ. Протести в Ірані

У випуску новин за 31 грудня станом на 11:00 – у неділю, 31 грудня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. В Ірані вже третій день тривають антиурядові протести, масові акції відбуваються у декількох містах країни.

Також у випуску: Чоловік, який 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" захопив відділення "Укрпошти", раніше удавав з себе пророка. У Запоріжжі провели передноворічний флешмоб. Як депутати будуть святкувати Новий рік.