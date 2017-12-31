Випуск новин за 11:00: Безвіз з ОАЕ. Протести в Ірані
Випуск новин 11:43, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 31 грудня станом на 11:00 – у неділю, 31 грудня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. В Ірані вже третій день тривають антиурядові протести, масові акції відбуваються у декількох містах країни.
Також у випуску:
Чоловік, який 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" захопив відділення "Укрпошти", раніше удавав з себе пророка.
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Джерело: 24 Канал
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