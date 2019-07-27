Випуск новин за 11:00: Курт Волкер на Донбасі. Річниця Скнилівської трагедії

У випуску новин за 27 липня станом на 11:00 – спецпредставник Держдепу США з офіційним візитом нині в Україні, Курт Волкер вже відвідав Станицю Луганську, аби перевірити, чи дійсно окупанти виконують домовленості про розведення сил. Цього дня проходить сімнадцята річниця Скнилівської трагедії, яка забрала 77 життів на авіашоу. Сьогодні у Львові вшановують загиблих.

Також у випуску: Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення. Центр Києва перекритий через Хресну ходу, а проспект Перемоги – через Шулявський міст. У Росії до трьох представників опозиції вночі правоохоронці приходили з обшуками.

Джерело: 24 канал