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      Випуск новин за 11:00: Курт Волкер на Донбасі. Річниця Скнилівської трагедії

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 липня станом на 11:00 – спецпредставник Держдепу США з офіційним візитом нині в Україні, Курт Волкер вже відвідав Станицю Луганську, аби перевірити, чи дійсно окупанти виконують домовленості про розведення сил. Цього дня проходить сімнадцята річниця Скнилівської трагедії, яка забрала 77 життів на авіашоу. Сьогодні у Львові вшановують загиблих.

      Також у випуску:

      Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення.

      Центр Києва перекритий через Хресну ходу, а проспект Перемоги – через Шулявський міст.

      У Росії до трьох представників опозиції вночі правоохоронці приходили з обшуками.

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      Теги: Випуск новин Курт Волкер авіація Війна на Донбасі Історія
      Джерело: 24 канал
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