Випуск новин за 11:00: Курт Волкер на Донбасі. Річниця Скнилівської трагедії
У випуску новин за 27 липня станом на 11:00 – спецпредставник Держдепу США з офіційним візитом нині в Україні, Курт Волкер вже відвідав Станицю Луганську, аби перевірити, чи дійсно окупанти виконують домовленості про розведення сил. Цього дня проходить сімнадцята річниця Скнилівської трагедії, яка забрала 77 життів на авіашоу. Сьогодні у Львові вшановують загиблих.
Також у випуску:
Спецпризначенці КОРДУ затримали патрульних за те, що вони зупинили авто генерала за порушення.
Центр Києва перекритий через Хресну ходу, а проспект Перемоги – через Шулявський міст.
У Росії до трьох представників опозиції вночі правоохоронці приходили з обшуками.
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Джерело: 24 канал
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