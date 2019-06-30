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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Масові псевдомінування в Україні. Рішення ЦВК щодо партії Саакашвілі

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 червня станом на 11:00 – останні декілька років українські міста потопають від повідомлень про замінування. Найчастіше страждають вокзали, аеропорти, лікарні, торгові центри та метро. Представника партії Саакашвілі "Рух нових сил" зареєстрували у Центральній виборчій комісії.

      Також у випуску:

      Росія не планує поки сплачувати внески до Ради Європи.

      Павло Клімкін спростував інформацію журналістів про існування таємного плану про повернення Росії в Асамблею в обмін на звільнення українських моряків з полону.

      Російські бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської.

      blog_ava
      Клімкін розповів, яка найбільша небезпека зради в ПАРЄ та що у Росії на думці
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин ЦВК Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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