Випуск новин за 11:00: Масові псевдомінування в Україні. Рішення ЦВК щодо партії Саакашвілі

У випуску новин за 30 червня станом на 11:00 – останні декілька років українські міста потопають від повідомлень про замінування. Найчастіше страждають вокзали, аеропорти, лікарні, торгові центри та метро. Представника партії Саакашвілі "Рух нових сил" зареєстрували у Центральній виборчій комісії.

Також у випуску:

Росія не планує поки сплачувати внески до Ради Європи.

Павло Клімкін спростував інформацію журналістів про існування таємного плану про повернення Росії в Асамблею в обмін на звільнення українських моряків з полону.

Російські бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської.