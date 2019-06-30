Випуск новин за 11:00: Масові псевдомінування в Україні. Рішення ЦВК щодо партії Саакашвілі
У випуску новин за 30 червня станом на 11:00 – останні декілька років українські міста потопають від повідомлень про замінування. Найчастіше страждають вокзали, аеропорти, лікарні, торгові центри та метро. Представника партії Саакашвілі "Рух нових сил" зареєстрували у Центральній виборчій комісії.
Також у випуску:
Росія не планує поки сплачувати внески до Ради Європи.
Павло Клімкін спростував інформацію журналістів про існування таємного плану про повернення Росії в Асамблею в обмін на звільнення українських моряків з полону.
Російські бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської.
Джерело: 24 канал
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