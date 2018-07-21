Випуск новин за 11:00: Неспокійне перемир'я. Органи для людей
У випуску новин за 21 липня станом на 11:00 – минулої доби бойовики 29 разів гатили по позиціях наших військ. В районі Красногорівки, що на Донеччині працювали снайпери. Троє захисників поранені, один окупант загинув та ще одного було травмовано. Відомий на весь світ хірург Ентоні Атала у Києві. У його лабараторіях вирощують людські клітини, тканини та органи. Далі – трансплантують їх пацієнтам.
Також у випуску:
Після масштабних аварій Кабмін взявся за перевізників: від сьогодні перевірятимуть ліцензії і технічний стан.
США виділяють 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.
Дональд Трамп назвав ЗМІ лицемірами, які критикували його м'якість з Путіним.
Джерело: 24 канал
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