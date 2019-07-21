Випуск новин за 11:00: Перемир'я на фронті. Голосування на Донбасі

У випуску новин за 21 липня станом на 11:00 – з початком нової доби на Донбасі вступило в дію так зване "хлібне перемир’я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. Про перемир'я домовились під час переговорів у Мінську. У 12 селах Донеччини дільниці не відкрились через небезпеку обстрілів. Хоч на президентських виборах вони працювали.

Також у випуску: В Україні тривають дочасні парламентські вибори. Першим із політичного бомонду прийшов віддати свій голос на них лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 липня о 23 годині за київським часом.