Випуск новин за 11:00: Перша жертва "перемир'я". Вибори до ОТГ

У випуску новин за 24 грудня станом на 11:00 – у зоні АТО загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я". Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів.

Також у випуску: Що є в арсеналі українських бійців у зоні АТО. У Дніпрі ставля вибух у багатоповерхівці. США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

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