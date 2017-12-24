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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Випуск новин за 11:00: Перша жертва "перемир'я". Вибори до ОТГ

Випуск новин 11:54, сьогодні 94 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 грудня станом на 11:00 – у зоні АТО загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я". Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів.

Також у випуску:

Що є в арсеналі українських бійців у зоні АТО.

У Дніпрі ставля вибух у багатоповерхівці.

США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин АТО Децентралізація
Джерело: 24 Канал
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