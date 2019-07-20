Випуск новин за 11:00: Прихована агітація перед виборами. Роковини смерті Павла Шеремета

У випуску новин за 20 липня станом на 11:00 – у день тиші перед парламентськими виборами на вулицях України рясніє прихована агітація. Українці вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета. 20 липня 2016 року автомобіль, в якому він їхав на роботу, підірвали.

Також у випуску: Від рук ворожого снайпера загинули українські захисники Роман Джерелейко та Олександр Барладим. У світі відзначають Міжнародний день шахів. Біля Верховної Ради України затримали чоловіка з гранатою.

Джерело: 24 канал